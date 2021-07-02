На Муринской дороге собралась гигантская пробка из-за ДТП с грузовиком

На Муринской дороге собралась гигантская пробка из-за ДТП с грузовиком
На Муринской дороге собралась пробка. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Вечером в пятницу, 2 июля, на Муринской дороге образовалась крупная пробка. Причиной скопления машин стало ДТП.

Подробности рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». По словам пользователей, пробка образовалась из-за ДТП с участием грузовика с цистерной на развязке шоссе с КАД.

«Для направляющихся в Токсово и Девяткино пятница затянулась надолго из-за ДТП с цистерновозом. Автобусам не вывернуть. Муринская дорога стоит», — написал автор записи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что машины превратились в груду металла после массового ДТП на улице Ивана Черных. Дорогу не смогли поделить три легковых автомобиля.

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