На Муринской дороге собралась гигантская пробка из-за ДТП с грузовиком

На Муринской дороге собралась пробка. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Муринской дороге собралась пробка. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Вечером в пятницу, 2 июля, на Муринской дороге образовалась крупная пробка. Причиной скопления машин стало ДТП.

Подробности рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». По словам пользователей, пробка образовалась из-за ДТП с участием грузовика с цистерной на развязке шоссе с КАД.

«Для направляющихся в Токсово и Девяткино пятница затянулась надолго из-за ДТП с цистерновозом. Автобусам не вывернуть. Муринская дорога стоит», — написал автор записи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что машины превратились в груду металла после массового ДТП на улице Ивана Черных. Дорогу не смогли поделить три легковых автомобиля.