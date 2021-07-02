Машины превратились в груду металла после массового ДТП на улице Ивана Черных

ДТП на перекрестке улице Ивана Черных и Сивкова переулка. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

ДТП на перекрестке улице Ивана Черных и Сивкова переулка. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

На перекрестке улицы Ивана Черных и Сивкова переулка в Петербурге произошло массовое ДТП с участием трех транспортных средств. Одна из машин вылетела на тротуар.

Дорожный инцидент случился сегодня вечером, 2 июля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Три машины столкнулись», — написал автор записи.

На кадрах видно, что транспортные средства серьезно пострадали. Капоты двух легковушек превратились в груду металла. На третьей машине повреждения не зафиксированы. Дорога оказалась усыпана осколками и деталями легковушек.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковушка впечатала велосипедиста в забор на Уральской улице.