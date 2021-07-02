Машины превратились в груду металла после массового ДТП на улице Ивана Черных

Машины превратились в груду металла после массового ДТП на улице Ивана Черных
ДТП на перекрестке улице Ивана Черных и Сивкова переулка. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

На перекрестке улицы Ивана Черных и Сивкова переулка в Петербурге произошло массовое ДТП с участием трех транспортных средств. Одна из машин вылетела на тротуар.

Дорожный инцидент случился сегодня вечером, 2 июля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Три машины столкнулись», — написал автор записи.

На кадрах видно, что транспортные средства серьезно пострадали. Капоты двух легковушек превратились в груду металла. На третьей машине повреждения не зафиксированы. Дорога оказалась усыпана осколками и деталями легковушек.

ДТП на перекрестке улице Ивана Черных и Сивкова переулка. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте»

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковушка впечатала велосипедиста в забор на Уральской улице.

авария дтп новости СПб


 

Новости партнеров
«Алые паруса» в Петербурге прошли с пьяными школьниками и разозленными петербуржцами
«Алые паруса» в Петербурге прошли с пьяными школьниками и разозленными петербуржцами
Петербургская группа SHORTPARIS выпустила новый рок-альбом
Петербургская группа SHORTPARIS выпустила новый рок-альбом
Женщина, которая насмерть сбила велосипедиста на Энгельса, 32 раза нарушала закон ранее
Женщина, которая насмерть сбила велосипедиста на Энгельса, 32 раза нарушала закон ранее
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Машины превратились в груду металла после массового ДТП на улице Ивана Черных
Болельщики заполонили фан-зону ЕВРО-2020 на Дворцовой площади: фоторепортаж ...
В Петербург поступили долгожданные «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»: за ...
Бориса Эйфмана президент России Путин наградил орденом «За заслуги перед ...
В Петербурге за взятки задержан сотрудник МВД: он требовал с организации по ...
Финляндии перехотела отменять масочный режим из-за вернувшихся из ...
В Пулково задерживают пять самолетов
На Кубани детей до 14 лет будут селить без обязательного ПЦР-теста