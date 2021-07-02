Легковушка впечатала велосипедиста в забор на Уральской улице

В пятницу, 2 июля, в Василеостровском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и велосипедиста.

Дорожный инцидент произошел в 14:50, около дома 13 по Уральской улице. Легковушка сбила велосипедиста. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и реанимация.

«У дома 13 по Уральской в зоне заезда во двор был сбит велосипедист, ДПС и Реанимация на месте , велосипед находится прямо в заборе…», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Пушкин произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».