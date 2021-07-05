Водитель вылетел на тротуар на Витебском проспекте и сбежал

Водитель вылетел на тротуар на Витебском проспекте и сбежал
ДТП на Витебском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Витебском проспекте в Петербурге водитель легковушки протаранил бордюр и сбежал.

Дорожный инцидент случился ранним утром в понедельник, 5 июля, на Витебском проспекте. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель авто на высокой скорости не успел повернуть налево и вылетел на тротуар, влетев в бордюр. К счастью, обошлось без других участников ДТП. В первые секунды после аварии водитель не выходил из машины. После машину просто бросили на тротуаре. В ней никого не было.

Информация о пострадавших и обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль пробил ограду и вылетел на тротуар на Афонской.

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