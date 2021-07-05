Как защититься от опасного борщевика, заполонившего Петербург и область

Борщевик заполонил Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Жители с начала лета жалуются на опасное растение, при прикосновении с которым может возникнуть ожог и даже вызвать асфиксию. Но что делать, если избежать контакта с ним все-таки не удалось?

Борщевик опасен из-за ядовитого сока. Он содержит вещества, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолету. На месте, куда попал сок, появляется ожог, который долго не заживает.

Во-первых, важно как можно скорее удалить сок растения с поверхности кожи. Воспользуйтесь для этого салфеткой, платком или куском ткани. Место ожога нужно промыть с мылом.

Пораженное место можно смазать средством от ожогов — как правило, борщевик вызывает ожоги второй степени. Затем примите противоаллергическое средство.

Участок с ожогом нужно обязательно скрыть одеждой или повязкой – на него не должны попадать солнечные лучи. Так вы уменьшите степень глубины поражения, ведь под действием лучшей происходит химическая реакция ядовитых веществ. Следующие 48 часов нельзя находиться на открытом солнце.

Ситуацию недооценивать не стоит. Рекомендуется сразу обратиться за помощью в больницу. Не сразу проявятся такие симптомы как зуд, покраснение кожи, озноб, отек Квинке и повышение температуры тела.

Отметим, что попадание сока в глаза грозит ожогом роговицы и даже слепотой, попадание внутрь – нарушением пигментации кожи. Если вы вдохнули пыльцу или сок, это может привести к отеку гортани и пищевода.

В Петербурге и Ленинградской области, как и в других регионах России, разросся борщевик Сосновский. Культивировать борщевик начали после Великой Отечественной войны для того, чтобы кормить скот. Только потом выяснилось, что борщевик неконтролируемо распространяется и уничтожает соседние экосистемы. Кроме того, молоко коров, которых кормили борщевиков, приобретало неприятный вкус.

Сообщить о борщевике можно в Комитет по благоустройству по телефону: 8 (812) 314–60–13.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что на Пискаревском проспекте прошла обработка борщевика спецсредством и покос на 1000 квадратных метров.