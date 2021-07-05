ФСБ предотвратила серию терактов в России

Федеральная служба безопасности предотвратила серию терактов в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области. Двоих террористов задержали, шестерых — ликвидировали.

Ряд терактов хотели устроить этим летом. В столице предотвратили два теракта, обоих злоумышленников задержали. В Астраханской области и Кабардино-Балкарии уничтожили шестерых террористов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что военный суд в Москве арестовал трех офицеров авиации ФСБ за мошенничество. Трое офицеров авиации ФСБ арестовал суд по обвинению в крупном мошенничестве. Суд арестовал на два месяца Юрия Кравченко, Сергея Романова и Артема Сохина. Кравченко — начальник шестого отдела управления авиации, Сохин — его зам, Романов офицер управления авиации. Всем мужчинам предъявили обвинение в мошенничестве.