Tele2 обеспечит связью пострадавших от домашнего насилия в 10 регионах России

Tele2 масштабировал поддержку проекта Emergency Box на 10 регионов России. Инициатива сети взаимопомощи ТыНеОдна и бренда одежды YOU направлена на сбор вещей первой необходимости для жертв домашнего насилия. Tele2 выделила для пакетов экстренной помощи SIM-карты. Пострадавшие могут получить комплекты через кризисные центры в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Ижевске, Липецке, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге, Иркутске.

Пакеты экстренной помощи (Emergency Boxes) с предметами первой необходимости от различных брендов будут выдавать пострадавшим от домашнего насилия, обратившимся за помощью в кризисные центры указанных городов. Tele2 пополнила их содержимое SIM-картами с возможностью саморегистрации и оплаченным пакетом минут и гигабайтов. Это позволит людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, поддерживать важные социальные контакты, защитив себя от преследования агрессора.

Вторую волну Emergency Box вместе с Tele2 поддержали еще 12 компаний: косметические бренды Avon и MIXIT, бренды одежды YOU, LIGIO, Trends Brands, Women’secret и Bilingua Ladies, товары для детей «Союзмультфильм», фитнес-клуб FITMOST, издательство книг «Бомбора», «Проект 111» и «Почта России». 20 кризисных центров получили от партнеров по 50 наборов экстренной помощи.

Кирилл Алявдин, директор по корпоративным коммуникациям Tele2:

«Основная задача проекта – привлечь внимание бизнес-сообщества к проблеме домашнего насилия и благодаря консолидированным усилиям помочь тем, кто нуждается в этом. Tele2 видит свою миссию в социальной ответственности и развитии социального предпринимательства, поэтому мы не могли остаться в стороне. Надеемся, наши SIM-карты помогут подопечным кризисных центров оставаться на связи, где бы они ни находились. Важно, чтобы пострадавшие от насилия женщины и невольно втянутые в это уродливое явление дети могли обезопасить себя».

Алена Попова, соосновательница сети взаимопомощи женщин ТыНеОдна:

«Нас вдохновляет отклик бизнес-сообщества на дальнейшее развитие проекта. В планах – поставлять наборы экстренной помощи в регионы России ежесезонно и запустить линию психологической поддержки пострадавших от домашнего насилия. Сейчас как раз над этим работаем. Надеемся, список регионов будет расширяться. Пока же подопечные кризисных центров Москвы и Санкт-Петербурга, которые уже получили наборы в рамках пилотного запуска Emergency Box, выражают большую благодарность. Многие женщины подтвердили, что одной из ключевых потребностей является мобильная связь. Если женщина убегает с телефоном, то абьюзер преследует ее звонками и угрозами. Если без – остается оторванной от близких и центров поддержки. По признанию некоторых наших подопечных, они не уверены в том, что были бы живы, если бы не помощь кризисных центров. Так что наша совместная с бизнесом помощь жизненно важна».

Анастасия Чуваева, менеджер проектов ИНГО «Кризисный центр для женщин» (Санкт-Петербург):

«Помимо того, что у многих пострадавших женщин элементарно не хватает финансового ресурса на покупку необходимого (зависимость от супруга-абьюзера, экономическое насилие, угроза жизни, когда нужно бежать, и не взять даже деньги, или же просто бедность), сама ситуация насилия — это ситуация сильного стресса, когда нет ресурса даже не поход по магазинам и аптекам. Важно принять быстрое, мобильное решение: уехать, получить первую необходимую помощь. Поэтому самое полезное — купоны на такси, еду, медицинскую помощь, аптеки».

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области также могут присоединиться к проекту Emergency Box и другим акциям сети взаимопомощи женщин ТыНеОдна и партнерских кризисных центров. Для этого достаточно связаться с центром, работающим в регионе, и уточнить, как через него можно помочь жертвам домашнего насилия.

Кризисные центры в Санкт-Петербурге: Кризисный центр для женщин «ИНГО» (наб. Фонтанки д. 40/68), «Кризисный центр помощи женщинам» (Московский пр., д. 206, корп.1), «Свет Надежды» (пр. Лермонтовский, д. 1/44, кв. 221).