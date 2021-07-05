Организаторы подпольных казино заработали более 70 млн рублей в Петербурге

Организаторы подпольных казино заработали более 70 млн рублей в Петербурге
Преступники создали 19 подпольных казино. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела о незаконных организации и проведении азартных игр. Фигурантами по делу проходят 11 человек.

Как сообщили в петербургском главке Следкома, 11 человек обвиняются по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Шесть человек также проходят фигурантами по делу об организации преступного сообщества (ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ).

По версии следователей, обвиняемый создали преступное сообщество, распределив между собой роли в организации подпольных казино. С октября 2019 года по апрель этого года они создали 19 незаконных игорных заведений по всему Петербургу. За полтора года они заработали более 70 млн рублей.

В рамках расследования проведено 50 обысков, изъято 200 игровых автоматов. Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тосно под суд пойдет посредник, который обещал передать взятку сотруднику ФСБ.

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