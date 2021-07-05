В Петербурге заметно выросла смертность в 2021 году

В Петербурге заметно выросла смертность в 2021 году
Естественная убыль населения составила более 10 тысяч человек. Фото: Pixabay

Количестве умерших за год выросло на 30%.

В Санкт-Петербурге в период с января по апрель 2021 года скончались более 27 тысяч человек. Это на 30% больше, чем за аналогичный период в 2020 году. Об этом сегодня, 5 июля, сообщили в Петростате.

В апреле 2021 года умерли 5,8 тысяч человек, что на 11,5% больше, чем в начале пандемии коронавируса в прошлом году. Также упала рождаемость – в текущем году родилось на 1051 малыша меньше. Естественная убыль населения составила 10240 человек – показатель вырос в 3,5 раза.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главный инфекционист США заявил, что штамм «дельта» «более смертоносный».

новости СПб смертность статистика


 

Новости партнеров
Петербургская группа SHORTPARIS выпустила новый рок-альбом
Петербургская группа SHORTPARIS выпустила новый рок-альбом
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Китайцы предрекли поражение НАТО в войне с Россией
Китайцы предрекли поражение НАТО в войне с Россией
Путин прокомментировал проигрыш сборной России на Евро-2020
Путин прокомментировал проигрыш сборной России на Евро-2020
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Ленсовета иномарка после ДТП снесла ограждение и «прилегла» на бок
Коронавирусные ограничения в Англии планируется окончательно снять 19 июля
Эксперты назвали новые типичные симптомы «дельта»-варианта коронавируса
В Петербурге заметно выросла смертность в 2021 году
УЕФА не имеет претензий к Петербургу из-за зараженных болельщиков
Виновному в трагедии в антикафе «Типичный Питер» дали условный срок
В Петербурге матчи Евро-2020 посетили почти 133 тысячи человек
Беглов рассказал о стабильном росте числа вакцинированных в Петербурге