В Петербурге зафиксировали рекордное число пневмоний

Так по статистике на пике первой и второй волны в Петербурге выявляли меньше пневмоний, чем в июле этого года. Фото: pixabay

Так по статистике на пике первой и второй волны в Петербурге выявляли меньше пневмоний, чем в июле этого года. Фото: pixabay

В Северной столице с начала пандемии COVID-19 огромных значений достигло количество выявляемых пневмоний.

В Сортировочного коронавирусном центре Медицинского института имени Березина сообщили, что за прошлую неделю из 3,4 тысяч людей пневмонию обнаружили у 2,4 тысяч человек. Из них только почти у 60 пройдено два этапа прививки, а у еще 16 только первый этап вакцинации. Об этом сообщил МИБС.

Так по статистике на пике первой и второй волны в Петербурге выявляли меньше пневмоний, чем в июле этого года.

С начала пандемии институт делает КТ для пациентов с COVID-19 и подозрением на него в поликлиниках на 6-й Советской и на улице Есенина.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты назвали новые типичные симптомы «дельта»-варианта коронавируса. Раньше пациенты, зараженные инфекцией, в первую очередь жаловались на кашель, лихорадку, одышку, потерю запаха и вкуса.