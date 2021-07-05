Эксперты назвали новые типичные симптомы «дельта»-варианта коронавируса

Эксперты назвали новые типичные симптомы «дельта»-варианта коронавируса
Насморк стал симптомом коронавируса. Фото: pixabay

Зараженные пациенты чаще всего жалуются на насморк, першение в горле и головную боль.

Эксперты рассказали о новых типичных симптомах «дельта»-варианта коронавируса. Об этом пишет The Telegraph.

Раньше пациенты, зараженные инфекцией, в первую очередь жаловались на кашель, лихорадку, одышку, потерю запаха и вкуса. Сейчас все изменилось: люди замечают появление насморка, першение в горле и головную боль. При этом около 15% заболевших не имеют других симптомов.

Специалисты отмечают, что благодаря насморку раньше можно было отличить коронавирус от ОРВИ, но сейчас все не так однозначно. Довольно часто «дельта»-вариантов заболевают молодые люди, не успевшие пройти полную вакцинацию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что инфекционист Тимаков заявил, что коронавирус мутировал и стал похож на сезонную простуду.

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Эксперты назвали новые типичные симптомы «дельта»-варианта коронавируса
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