На Ленсовета иномарка после ДТП снесла ограждение и «прилегла» на бок

На Ленсовета иномарка после ДТП снесла ограждение и «прилегла» на бок
В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На место инцидента приехала реанимация.

В Московском районе сегодня, 5 июля, произошла серьезная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Авария произошла на пересечении улицы Ленсовета и Дунайского проспекта. Там по непонятной причине столкнулись два автомобиля, после чего один из них снес ограждение и «прилег» на бок. На место уже прибыла реанимация и спасатели – не уточняется, каково состояние участников ДТП.

Обстоятельства предстоит выяснить сотрудникам спецслужб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что перевёртыш собрал пробки у Московской площади.

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На Ленсовета иномарка после ДТП снесла ограждение и «прилегла» на бок
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