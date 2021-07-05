На Ленсовета иномарка после ДТП снесла ограждение и «прилегла» на бок

На место инцидента приехала реанимация.
В Московском районе сегодня, 5 июля, произошла серьезная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Авария произошла на пересечении улицы Ленсовета и Дунайского проспекта. Там по непонятной причине столкнулись два автомобиля, после чего один из них снес ограждение и «прилег» на бок. На место уже прибыла реанимация и спасатели – не уточняется, каково состояние участников ДТП.
Обстоятельства предстоит выяснить сотрудникам спецслужб.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что перевёртыш собрал пробки у Московской площади.