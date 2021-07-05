Перевёртыш собрал пробки у Московской площади

Перевёрнутая машина собрала пробки в Московском районе Северной столицы.

Авария случилась у Московской площади. Автомобиль лег на крышу прямо посреди дороги, затруднив автодвижение. Медицинская помощь никому не понадобилась. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

За час запись в сообществе собрала 50 тысяч просмотров. Публикацию прокомментировали 61 раз. Там же опубликовано и видео самого ДТП.