Перевёртыш собрал пробки у Московской площади

Перевёрнутая машина собрала пробки в Московском районе Северной столицы.
Авария случилась у Московской площади. Автомобиль лег на крышу прямо посреди дороги, затруднив автодвижение. Медицинская помощь никому не понадобилась. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
За час запись в сообществе собрала 50 тысяч просмотров. Публикацию прокомментировали 61 раз. Там же опубликовано и видео самого ДТП.
По информации «Яндекс.Пробки», в половине седьмого вечера там же было затруднено движение.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Романовке под колеса легковушки угодил пешеход. В Ленинградской области сегодня вечером, 5 июля, произошла серьезная авария. В результате инцидента пострадал пешеход, уверены свидетели. Об этом они рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»