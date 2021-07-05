У Пустошки столкнулись два грузовика: одного водителя госпитализировали

Не уточняется, в каком состоянии находится мужчина.

В Гатчинском районе сегодня, 5 июля, произошла серьезная авария с участием двух грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Все случилось недалеко от деревни Пустошка. Там по непонятной причине столкнулись два большегруза. В результате инцидента образовался серьезный затор, который стал причиной пробки. Также травмы получил один из водителей – ему потребовалась госпитализация.

На место приезжали не только врачи, но и спасатели, которые были задействованы в ликвидации последствий ДТП. Обстоятельства происшествия все еще не выяснены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ленсовета иномарка после ДТП снесла ограждение и «прилегла» на бок.