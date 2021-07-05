Петросян показал, как сделал прививку от коронавируса

Артист выждал время после заболевания и сделал вакцинировался.
Юморист Евгений Петросян рассказал, что сделал прививку от коронавируса. Он не только поделился новостью, но также показал видео-доказательство. Оно появилось в Instagram-аккаунте артиста.
«После перенесенного коронавируса выждал срок и сегодня вакцинировался! С моей точки зрения, это единственно верное решение!»
— написал комик.
Петросян добавил, что чувствует себя после прививки нормально. Он не понимает, почему об этом столько разговоров.
«Ну что боятся? Это же лучше, чем болеть коронавирусом»,
— сказал Петросян при общении с медсестрой.
Напоминаем, что артист переболел коронавирусом в октябре 2020 года. Тогда СМИ писали, что Петросян был госпитализирован в московскую больницу.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в РЦП заявили, что непривитым придется замаливать свой грех всю жизнь.