Спасатели эвакуировали людей из горящего отеля на Садовой

Спасатели эвакуировали людей из горящего отеля на Садовой
Пожар разгорелся на Садовой улице, 62. Фото: скриншот google.maps

В Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар в номере отеля. С огнем боролись почти 40 спасателей.

Возгорание случилось в ночь на 6 июля, на улице Садовая, №62. Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 00:05. К месту ЧП оперативно выехали 37 сотрудников на восьми спецмашинах.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по городу, в номере отеля горели постельные принадлежности. Площадь возгорания составила три квадратных метра.

В результате происшествия производилась эвакуация людей. В 00:27 пожар был локализован. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в «двушке» на проспекте Наставников выгорели комната и коридор.

новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Нарушающий правила парковки Боярский бросил трубку, услышав про эвакуацию машин комтрансом
Нарушающий правила парковки Боярский бросил трубку, услышав про эвакуацию машин комтрансом
Путин прокомментировал проигрыш сборной России на Евро-2020
Путин прокомментировал проигрыш сборной России на Евро-2020
Под Выборгом водитель на иномарке пострелял в собаку и ее хозяина и уехал
Под Выборгом водитель на иномарке пострелял в собаку и ее хозяина и уехал
Петербургская группа SHORTPARIS выпустила новый рок-альбом
Петербургская группа SHORTPARIS выпустила новый рок-альбом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели эвакуировали людей из горящего отеля на Садовой
В Пулково задержали три рейса во вторник
Валерий Меладзе ответил на обвинения Лорак в адрес его брата
На Просвещения в мусорном контейнере нашли опасные коробки
В Петербурге от коронавируса привились 958 тысяч человек
Экс-супруг Пугачевой прокомментировал слухи о госпитализации из-за COVID-19
Вакцинированных петербуржцев просят сдать плазму
Петросян показал, как сделал прививку от коронавируса