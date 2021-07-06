Спасатели эвакуировали людей из горящего отеля на Садовой

В Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар в номере отеля. С огнем боролись почти 40 спасателей.

Возгорание случилось в ночь на 6 июля, на улице Садовая, №62. Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 00:05. К месту ЧП оперативно выехали 37 сотрудников на восьми спецмашинах.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по городу, в номере отеля горели постельные принадлежности. Площадь возгорания составила три квадратных метра.

В результате происшествия производилась эвакуация людей. В 00:27 пожар был локализован. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в «двушке» на проспекте Наставников выгорели комната и коридор.