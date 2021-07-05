В «двушке» на проспекте Наставников выгорели комната и коридор

Спасатели прибыли к жилому дому на проспекте Наставников. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Спасатели прибыли к жилому дому на проспекте Наставников. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Спасатели локализовали пожар в квартире жилого дома на проспекте Наставников. С огнем боролись 12 человек.

Возгорание случилось сегодня, 5 июля, в доме №11. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 11:27. К месту происшествия оперативно выехали 12 спасателей на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в двухкомнатной отдельной квартире выгорела комната площадью 10 квадратных метров, в коридоре площадью 10 квадратов обгорела обстановка 5 квадратов.

К 11:58 огонь локализовали. Информация о возможных пострадавших выясняется.

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