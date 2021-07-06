Прохожий наткнулся на тело гражданина Узбекистана в Невском районе

Прохожий наткнулся на тело гражданина Узбекистана в Невском районе
Ночью на улице Коллонтай был найден труп мужчины. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге в Невской районе города был обнаружен труп гражданина Узбекистана.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 5 июля в 23:56 очевидец происходящего заявил, что нашел бездыханное тело.

Так, по улице Коллонтай дома 30 прямо на улице мужчина заметил тело. Гражданин был без признаков насильственный смерти.

Предполагается, что это 43-летний уроженец Узбекистана. У него среднее телосложение, рост примерно 165-170 сантиметров, волосы темные.

Одет он был в черную кофту с рукавами и белые брюки.

В данный момент труп направили в морг, чтобы провести судебно-медицинское исследование. Отмечается, что проверку начал Следственный комитет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Курляндской обнаружили тело молодого парня а рядом с ним лежали шприц, ложка и жгут.

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