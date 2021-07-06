Прохожий наткнулся на тело гражданина Узбекистана в Невском районе

В Петербурге в Невской районе города был обнаружен труп гражданина Узбекистана.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 5 июля в 23:56 очевидец происходящего заявил, что нашел бездыханное тело.
Так, по улице Коллонтай дома 30 прямо на улице мужчина заметил тело. Гражданин был без признаков насильственный смерти.
Предполагается, что это 43-летний уроженец Узбекистана. У него среднее телосложение, рост примерно 165-170 сантиметров, волосы темные.
Одет он был в черную кофту с рукавами и белые брюки.
В данный момент труп направили в морг, чтобы провести судебно-медицинское исследование. Отмечается, что проверку начал Следственный комитет.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Курляндской обнаружили тело молодого парня а рядом с ним лежали шприц, ложка и жгут.