Обнаженный труп бомжа нашли на даче в Кремено

Труп бомжа обнаружен на даче в Кремено-2. Фото: pixabay.com

Труп бомжа обнаружен на даче в Кремено-2. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области в Гатчинском районе было найдено тело мужчины, которого пустил к себе жить на дачу знакомый.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 5 июля петербуржец рассказал полиции, что в деревне Кремено-2 умер его знакомый, представившийся Юрием.

По словам заявителя, с умершим он познакомился примерно год назад. Тогда Юрий заявил, что ему негде жить, и он бомж.

Мужчина предложил знакомому пожить у него на даче, пока первый все равно находится в Петербурге.

5 июля хозяин загородного дома приехал на дачу и обнаружил своего знакомого Юрия без признаков жизни.

Мужчина лежал в доме на кровати обнаженным. Труп был с гнилостными изменениями. Тело находилось на кровати в положении на спине, с выпрямленными ногами и руками.

Отмечается, что следов насильственной смерти не найдено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в садоводстве в Тосно нашли сгнивший труп уроженца Украины.