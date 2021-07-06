КГИОП через суд хочет сохранить южный пакгауз Варшавского вокзала

КГИОП через суд хочет сохранить южный пакгауз Варшавского вокзала
Варшавский вокзал. Фото: КГИОП

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры еще 20 декабря 2017 года распорядился, что за АО «Почта России» закрепляется обязательство по охране «Товарного южного пакгауза Варшавского вокзала».

Как сообщается на официальном сайте КГИОП, «Почта России» должна была до конца 2019 года разработать проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия регионального значения.

Так как документы не были подготовлены вовремя, то КГИОП решил обратиться в суд.

В начале весны этого года сотрудники комитета выяснили, что состояние пакгауза, находящегося на набережной Обводного канала, дома 118, корпуса 3, лит. А, ухудшилось. Кроме того, на территорию без труда могут проникать посторонние. Также нет средств пожарообнаружения.

В связи с этим в отношении АО «Почта России» возбуждено дело об административном правонарушении.

Поданный иск предполагает, что «Почта России» должна за год выполнить консервацию памятника, а за два года разработать и согласовать с КГИОП проект реставрации.

Если решение суда вовремя не будет выполнено, то КГИОП просит установить неустойку в размере 100 тыс. рублей, а в случае дальнейшего неисполнения – по 200 тыс. рублей каждый месяц.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что на Кирочной дом Александрова признали региональным памятником.

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