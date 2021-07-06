Мужчина в Ленобаласти управлял судном с поддельными документами

У мужчины были поддельные документы. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

У мужчины были поддельные документы. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Ленинградской области транспортные полицейские обнаружили, что 37-летний местный житель подделал удостоверение, чтобы управлять маломерным судном.

Сотрудники линейного пункта полиции в порту Подпорожье проводили рейды в акватории реки Свирь. Тогда они выяснили, что маломерный судном управляет гражданин с поддельными документами.

Позднее было проведено исследование, которое подтвердило догадки правоохранителей.

В данный момент Петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте возбудил уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Данное правонарушение предполагает лишение свободы сроком до одного года.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге экономическая полиция «взяла» еще троих курьеров, доставляющих поддельные медсправки.