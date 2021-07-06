Раздел о вакцинации от COVID-19 появился на сайте правительства Ленобласти

Также в разделе можно найти список прививочных пунктов во всех районах региона. Фото: скрин сайта Правительства Ленобласти.

Также в разделе можно найти список прививочных пунктов во всех районах региона. Фото: скрин сайта Правительства Ленобласти.

На сайте правительства Ленобласти сегодня начал работать спецраздел. Он посвящен прививке от COVID-19.

Теперь жители Ленинградской области могут узнать свежую информацию об объеме поставок препаратов в регион и статистике вакцинации в области. Об этом сообщает сайт Правительства Ленинградской области.

Также в разделе можно найти список прививочных пунктов во всех районах региона и актуальные новости, связанные с COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России установлен новый рекорд суточной смертности от коронавируса — 737 человек. Об этом стало известно во вторник, 6 июля. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с болезнью, смертность резко выросла почти на 13%. В стране впервые умерли более 700 пациентов с коронавирусом за сутки. Предыдущий рекорд был зафиксирован 3 июля, когда было объявлено о смерти от коронавируса 697 человек.