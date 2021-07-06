В России от COVID за сутки впервые умерли более 700 человек

В России установлен новый рекорд суточной смертности от коронавируса — 737 человек.

Об этом стало известно во вторник, 6 июля. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с болезнью, смертность резко выросла почти на 13%.

В стране впервые умерли более 700 пациентов с коронавирусом за сутки. Предыдущий рекорд был зафиксирован 3 июля, когда было объявлено о смерти от коронавируса 697 человек.

Всего с начала пандемии после заражения коронавирусом скончались 139 316 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за минувшие сутки выявили 23 378 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего инфицированных оказалось в Москве.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на третьем месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 5 498 человек. Второе место у Подмосковья — 2 536 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 224 человек.