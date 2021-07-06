В России за сутки коронавирус подхватили 23 378 человек

В России за сутки коронавирус подхватили 23 378 человек
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России за минувшие сутки выявили 23 378 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего инфицированных оказалось в Москве.

Об этом стало известно во вторник, 6 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с СOVID-19, 12,1% из новых ковид-пациентов не имели клинических проявлений болезни. Новыми жертвами опасного вируса за минувшие 24 часа стали 737 человек. Полностью выздоровели за сутки 18 411 пациентов.

За весь период пандемии в России заболел 5 658 672 человек, зафиксировано 139 316 летальных исходов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно о госпитализации уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Она заразилась коронавирусом.

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