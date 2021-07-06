Во Всеволожском районе начался ремонт дороги на Медный Завод

Во Всеволожском районе начался ремонт дороги на Медный Завод
В ближайшие 10 лет повысят качество дорог регионального значения. Фото: Pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти стартовал ремонт трассы Елизаветинка — Медный Завод. Он ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Это более 10 километров от перекрёстка с Выборгским шоссе до поворота на Агалатово. Во время ремонта обновят не только асфальт, но и заменят трубы и установят дорожные знаки, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Ремонт реализуется по инициативе главы России Владимира Путина. В ближайшие 10 лет повысят качество дорог регионального значения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области произошло ДТП со снегоболотоходом. Пассажир транспортного средства погиб. Трагический инцидент произошел в понедельник, 5 июля, около 20:15 на подъезде к деревне Коленец. 20-летний водитель снегоболотохода не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево.

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