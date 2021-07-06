Пассажир снегоболотохода погиб в ДТП в Ленобласти

Пассажир снегоболотохода погиб в ДТП в Ленобласти
ДТП произошло со снегоболотоходом. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области произошло ДТП со снегоболотоходом. Пассажир транспортного средства погиб.

Трагический инцидент произошел в понедельник, 5 июля, около 20:15 на подъезде к деревне Коленец. 20-летний водитель снегоболотохода не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в результате его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу Кингисеппа. 39-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об угоне снегоболотохода в Ленобласти. Неизвестный присвоил себе транспортное средство, предназначенное для преодоления заболоченных участков.

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