Пассажир снегоболотохода погиб в ДТП в Ленобласти

В Ленинградской области произошло ДТП со снегоболотоходом. Пассажир транспортного средства погиб.

Трагический инцидент произошел в понедельник, 5 июля, около 20:15 на подъезде к деревне Коленец. 20-летний водитель снегоболотохода не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в результате его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу Кингисеппа. 39-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об угоне снегоболотохода в Ленобласти. Неизвестный присвоил себе транспортное средство, предназначенное для преодоления заболоченных участков.