Вице-губернатор Линченко дал старт сносу ветхих домов в Колпино

Вице-губернатор Линченко дал старт сносу ветхих домов в Колпино
По окончанию строительства в собственность города перейдут нежилые дома. Фото: пресс-служба ООО "СПб Реновация" (Группа "Самолет")

В Колпино на улице Павловской сносят последние ветхие дома. Реновация этой территории, проводимая по поручению губернатора Александра Беглова, вступает в завершающую стадию.

На этом месте возведут современный восьмиэтажный дом. Проект застройки согласован с жильцами. В районе обновят инженерные сети. Начало завершающего этапа программы реновации дали в торжественной обстановке, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Так, договор предусматривает комплексное развитие, создание комфортной и современной инфраструктуры с участками для отдыха, отметил вице-губернатор Северной столицы Николай Линченко.

По окончанию строительства в собственность города перейдут нежилые дома. В них хотят открыть офисы медиков общей практики.

В новом квартале уже сданы три дома, более 200 участников программы реновации уже получили квартиры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице квартиру, в которой жил известный русский писатель Михаил Зощенко, продают.

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