Квартиру Зощенко в Петербурге продают за 12 млн рублей

Квартиру Зощенко в Петербурге продают за 12 млн рублей
Стоимость эта без учета того, что там жила знаменитость Фото: скрин Google.Maps

В Северной столице квартиру, в которой известный русский писатель Михаил Зощенко, продают.

Квартиру по адресу Чайковского, 75 хотят продать 12 млн рублей. Стоимость эта без учета того, что там жила знаменитость. Однако это не самый популярный дом, где жил Зощенко. У сатирика есть дом на канале Грибоедова, там же расположен музей. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Квартиру на Чайковского писатель сняли у инженера. Маленькая комната стала спальней и кабинетом сатирика, а большой зал более 52 кв. метров пустовал. В квартире на Чайковского семья Зощенко прожила семь лет, затем ему дали квартиру в доме на канале Грибоедова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью десять спасателей тушили подвал дома в Сестрорецке. В Курортном районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. С огнем боролись 10 спасателей.

кварира михаил зощенко недвижимость продажа санкт-петербург


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Квартиру Зощенко в Петербурге продают за 12 млн рублей
В ближайшие три дня петербуржцев ожидает аномальная жара: до +32
Вакцинирующимся в цирке на Фонтанке обещают билет на представление
В Турции выявили первые три случая заражения штаммом «дельта плюс»
Нашли обломки пропавшего самолета на Камчатке
В России от COVID за сутки впервые умерли более 700 человек
В ЗакСе предложили не наказывать любителей жарки шашлыка в парке
Каршеринг вылетел на тротуар и врезался в крыльцо дома на Савушкина