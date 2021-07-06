Квартиру Зощенко в Петербурге продают за 12 млн рублей

Стоимость эта без учета того, что там жила знаменитость Фото: скрин Google.Maps

Стоимость эта без учета того, что там жила знаменитость Фото: скрин Google.Maps

В Северной столице квартиру, в которой известный русский писатель Михаил Зощенко, продают.

Квартиру по адресу Чайковского, 75 хотят продать 12 млн рублей. Стоимость эта без учета того, что там жила знаменитость. Однако это не самый популярный дом, где жил Зощенко. У сатирика есть дом на канале Грибоедова, там же расположен музей. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Квартиру на Чайковского писатель сняли у инженера. Маленькая комната стала спальней и кабинетом сатирика, а большой зал более 52 кв. метров пустовал. В квартире на Чайковского семья Зощенко прожила семь лет, затем ему дали квартиру в доме на канале Грибоедова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью десять спасателей тушили подвал дома в Сестрорецке. В Курортном районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. С огнем боролись 10 спасателей.