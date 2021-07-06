Ночью десять спасателей тушили подвал дома в Сестрорецке

Ночью десять спасателей тушили подвал дома в Сестрорецке
Спасатели оперативно справились с огнем. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Курортном районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. С огнем боролись 10 спасателей.

Возгорание случилось в ночь на вторник, 6 июля, в городе Сестрорецк, Дубковское шоссе, №40. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 00:22. К месту происшествия оперативно выехали десять огнеборцев на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, 3-х этажном жилом здании, в подвальном помещении площадью 20 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 2 квадратов.

В 00:39 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели эвакуировали людей из горящего отеля на Садовой улице.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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