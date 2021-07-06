Ленобласть усиливает борьбу с борщевиком

Ленобласть усиливает борьбу с борщевиком
Так на территории поселения силами осужденных, приговоренных к работам за неуплату алиментов или вождение в нетрезвом виде, ведутся работы по покосу борщевика на площади 5 гектаров. Фото: https://pixabay.com

Тельмановское сельское поселение вместе с филиалом ФСИН по Тосненскому району проводят эксперимент — заключенные косят борщевик.

В системе наказания за нетяжкие преступления назначаются обязательные работы по благоустройству. Списком работ занимается местная администрация. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В Тельмановском сельском поселении предложили осужденным ликвидировать борщевик по берегу реки. Там по санпоказаниям нельзя бороться с борщевиком химическим методом. Покос — единственный способ.

Так на территории поселения силами осужденных, приговоренных к работам за неуплату алиментов или вождение в нетрезвом виде, ведутся работы по покосу борщевика на площади 5 гектаров.

Также Тельмановское сельское поселение участвует в программе Ленобласти по работе по удалению борщевика химическим методом. В 2020 году в поселении велись работы на 50 гектарах, в 2021 году — на 85 гектарах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Петербург наступает борщевик.

борщевик ленобласть Правительство Ленобласти Тельмановское сельское поселение Тосненский район фсин


 

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