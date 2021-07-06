На Северную верфь поступил агрегат для фрегата «Адмирал флота Советского Союза Исаков»

На Северную верфь поступил агрегат для фрегата «Адмирал флота Советского Союза Исаков»
Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех

Ростех доставил на судостроительный завод «Северная верфь» дизель-газотурбинный агрегат М55Р для линии валопровода левого борта третьего серийного фрегата «Адмирал флота Советского Союза Исаков» проекта 22350.

Сейчас агрегат проходит входной контроль. Совсем скоро начнется подготовка к монтажу, отметил гендиректор «Северной верфи» Игорь Орлов. Об этом сообщает пресс-служба Госкорпорации Ростех.

Двигательная энергоустановка для корабля «Адмирал флота Советского Союза Исаков» станет второй полностью российской, построенной на отечественных мощностях в рамках программы импортозамещения.

В состав агрегата входят дизельный двигатель, турбина и редуктор. Он в прошлом месяце завершил испытания и после оформления документов также отправится на верфь, сообщил первый зам генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

Накануне ОДК и Северная верфь подписали договор на комплектацию новыми агрегатами еще двух кораблей «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Северной верфи приступили к строительству судна «Капитан Портнов».

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