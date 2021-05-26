На Северной верфи приступили к строительству судна «Капитан Портнов»

На Северной верфи приступили к строительству судна «Капитан Портнов»
На предприятии заложили новый траулер. Фото: Северная верфь

Это уже девятый траулер, который компания строит для группы НОРЕБО.

В Санкт-Петербурге сегодня, 26 мая, на Северной верфи заложили девятый траулер для группы НОРЕБО. Речь идет о судне «Капитан Портнов», о чем сообщили в пресс-службе ПАО Судостроительный завод «Северная верфь».

Известно, что судно будет использоваться для лова и переработки сельди, минтая и других промысловых видов рыбы в Охотском и Беринговом морях. Для этих целей на траулере есть многофункциональная рыбофабрика, которая позволяет получать качественный продукт в виде мороженой рыбы, рыбного филе, икры и печени минтая, рыбного фарша и муки. Отходы от переработки будут сведены к минимуму.

В сутки «Капитан Портнов» сможет вылавливать около 230 тонн рыбы, а замораживать – 100 тонн в сутки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на «Северной верфи» заложили морозильный траулер-процессор «Капитан Коротич».

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