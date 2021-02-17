На «Северной верфи» заложили морозильный траулер-процессор «Капитан Коротич»

Сегодня, 17 февраля, на судостроительном заводе «Северная верфь» торжественно заложили морозильный траулер-процессор «Капитан Коротич» для АО «Акрос».

Как сообщили в пресс-службе завода, губернатор Александр Беглов на церемонии поблагодарил судостроителей за своевременное и качественное выполнение государственных заказов. Он добавил, что в Петербурге в этой отрасли работает более 30 предприятий и 50 тысяч человек.

Траулер «Капитан Коротич» предназначен для вылова и переработки рыбы в Дальневосточном бассейне. Объектами промысла «Коротича» станут сельдь, минтай и другие промысловые виды.

Судно способно развивать скорость до 15,5 узлов и может эксплуатироваться во льдах толщиной до 0,5 м. Численность экипажа составит порядка 70-80 человек.

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