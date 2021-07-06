Дороги и дома затоплены, три человека погибли: режим ЧС в Краснодарском крае

В Краснодарском крае бушует настоящая погодная аномалия: непрекращающиеся ливни затапливают улицы и дома, смывая все на своем пути. В шести муниципалитетах введен режим чрезвычайной ситуации.

На данный момент в семи населенных пунктах Краснодарского края подтоплены 267 жилых домов и 395 приусадебных участка в семи населенных пунктах. Эвакуированы 136 человек, из них 64 сейчас находятся в пунктах временного размещения. Люди прячутся от стихии на крышах домов, откуда их приходится снимать спасателям — уровень воды настолько высок, что она буквально «стучится» в окна.

Напомним, что первым под удар природы попал Сочи. В городе 4 июля выпала примерно месячная норма осадков, вода в ряде рек поднялась до критических отметок. Пострадали объекты инфраструктуры, пансионаты, отели, оказались затопленными несколько улиц.

Вечером 5 июля ливни накрыли еще пять муниципалитетов Краснодарского края. Местное МЧС предупреждает, что в течение ближайших дней, 6 и 7 июля, циклон, принесший сильные дожди в Сочи, пройдет по всему региону. На местных пляжах сейчас не встретишь отдыхающих, лишь мусор и выброшенные на берег рыбы.

Также на сегодняшний день пришлось перекрыть участок федеральной трассы Джубга — Сочи в районе села Лермонтово, поскольку проехать там не представляется возможным — дорога превратилась в озеро.