Дороги и дома затоплены, три человека погибли: режим ЧС в Краснодарском крае

Дороги и дома затоплены, три человека погибли: режим ЧС в Краснодарском крае
Буйство стихии в Краснодарском крае. Фото: скриншот ВКонтакте/ Вячеслав Распопин

В Краснодарском крае бушует настоящая погодная аномалия: непрекращающиеся ливни затапливают улицы и дома, смывая все на своем пути. В шести муниципалитетах введен режим чрезвычайной ситуации.

На данный момент в семи населенных пунктах Краснодарского края подтоплены 267 жилых домов и 395 приусадебных участка в семи населенных пунктах. Эвакуированы 136 человек, из них 64 сейчас находятся в пунктах временного размещения. Люди прячутся от стихии на крышах домов, откуда их приходится снимать спасателям — уровень воды настолько высок, что она буквально «стучится» в окна.

Напомним, что первым под удар природы попал Сочи. В городе 4 июля выпала примерно месячная норма осадков, вода в ряде рек поднялась до критических отметок. Пострадали объекты инфраструктуры, пансионаты, отели, оказались затопленными несколько улиц.

Фото: сркиншот Instagram @tipich_krd
Фото: скриншот Instagram @v_sochi_online
Фото: скриншот ВКонтакте/ Новости Краснодара сегодня, происшествия ЧП ДТП

Вечером 5 июля ливни накрыли еще пять муниципалитетов Краснодарского края. Местное МЧС предупреждает, что в течение ближайших дней, 6 и 7 июля, циклон, принесший сильные дожди в Сочи, пройдет по всему региону. На местных пляжах сейчас не встретишь отдыхающих, лишь мусор и выброшенные на берег рыбы.

Также на сегодняшний день пришлось перекрыть участок федеральной трассы Джубга — Сочи в районе села Лермонтово, поскольку проехать там не представляется возможным — дорога превратилась в озеро.

Буйство стихии в Краснодарском крае. Фото: скриншот ВКонтакте/ Вячеслав Распопин
Фото: скриншот ВКонтакте/ Мария Лисицкая
Фото: скриншот ВКонтакте/ Мария Лисицкая

Наводнения приносят с собой несчастья: следователи Краснодарского края возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) после гибели двоих взрослых и одного ребенка. Вечером 5 июля в районе поселка Джубга поток воды смыл с трассы автомобиль, в котором находились 36-летняя женщина и её 13-летняя дочь — обе погибли.

Мужчина, также находившийся в машине, выжил, его отвезли в больницу. В тот же день в селе Горском затопило дом 71-летнего пенсионера — мужчина утонул, не сумев выбраться.

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