Многочасовые пробки на Мурманском шоссе утомили автомобилистов

Многочасовые пробки на трассе «Кола» надоели водителям. Стоять в них приходится до шести часов и всё это при жуткой жаре. Однако в ближайший месяц ничего не изменится.

Пропускная способность Мурманской шоссе ограничена из-за дорожных работ. Они начались в середине июня и закончиться ровно через месяц. Сейчас поэтапно перекрывают полосы в оба направления. Скорость тут ограничили до 50 км/ч. Об этом сообщает «ЛенТВ24».

На данный момент асфальтоукладка ведется на подъезде к Северной столице. Однако на участке от Разметелево до КАД, с 12 по 22 километр, всё ещё убирают колеи.

Для скорейшего завершения работ на Мурманском шоссе рабочие трудятся круглые сутки. А асфальт прокладывают только ночью.