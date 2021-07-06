Многочасовые пробки на Мурманском шоссе утомили автомобилистов

Многочасовые пробки на Мурманском шоссе утомили автомобилистов
Скорость тут ограничили до 50 км/ч. Фото: скрин "Яндекс. Пробки".
Многочасовые пробки на трассе «Кола» надоели водителям. Стоять в них приходится до шести часов и всё это при жуткой жаре. Однако в ближайший месяц ничего не изменится.
Пропускная способность Мурманской шоссе ограничена из-за дорожных работ. Они начались в середине июня и закончиться ровно через месяц. Сейчас поэтапно перекрывают полосы в оба направления. Скорость тут ограничили до 50 км/ч. Об этом сообщает «ЛенТВ24».
На данный момент асфальтоукладка ведется на подъезде к Северной столице. Однако на участке от Разметелево до КАД, с 12 по 22 километр, всё ещё убирают колеи.
Для скорейшего завершения работ на Мурманском шоссе рабочие трудятся круглые сутки. А асфальт прокладывают только ночью.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Во Всеволожском районе Ленобласти стартовал ремонт трассы Елизаветинка — Медный Завод.
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Многочасовые пробки на Мурманском шоссе утомили автомобилистов
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