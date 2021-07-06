На Искровском пожар в квартире: пожарные не могут проехать во двор

Непонятно, есть ли пострадавшие. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Непонятно, есть ли пострадавшие. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Сотрудникам МЧС мешает арка.

В Невском районе сегодня вечером, 6 июля, произошел пожар. Об этом очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Искровском проспекте. Там в жилом доме на первом этаже загорелась квартира. На место приехали сотрудники МЧС, которые не могут заехать во двор из-за арки. Непонятно, что стало причиной возгорания и каковы его последствия.

Также не уточняется, есть ли пострадавшие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Петербургом вторые сутки тушат масштабный лесной пожар. Его ликвидируют десять пожарных, четыре машины. Местное лесничество организовало подвоз воды. Пожар начался еще 5 июля днем.