«Мега Дыбенко» эвакуировали по непонятной причине

«Мега Дыбенко» эвакуировали по непонятной причине
Эвакуация началась вечером. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Людей попросили ненадолго покинуть здание.

В «Мега Дыбенко» сегодня вечером, 6 июля, произошла эвакуация. Всех покупателей и сотрудников попросили покинуть здание. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Непонятно, что именно стало причиной случившегося. В комментариях к посту пользователи пишут, что проходили учения. В «Мега Дыбенко» инцидент пока никак не комментировали. Свидетели отмечают, что не смогли досмотреть кино и приобрести понравившиеся товары.

На данный момент появилась информация, что людей снова начали запускать в торговый центр.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели эвакуировали людей из горящего отеля на Садовой. В результате происшествия производилась эвакуация людей. В 00:27 пожар был локализован. Сведения о пострадавших не поступали.

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