На «Беговой» задержали хулигана, разбившего плафон светильника

Из-за этого пришлось остановить движение эскалатора.

На станции метро «Беговая» вечером 6 июля произошел неприятный инцидент. Там хулиган по непонятной причине разбил плафон светильника. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Известно, что вандала уже задержали и составили на него акт. Из-за его шалости поврежден светильник стоимостью 85 тысяч рублей. Также было остановлено движение эскалатора. В результате происшествия никто не пострадал, а поезда продолжили ходить по расписанию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти вандалы расстреливают дорожные знаки.