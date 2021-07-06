На «Беговой» задержали хулигана, разбившего плафон светильника

На «Беговой» задержали хулигана, разбившего плафон светильника
Станция метро "Беговая". Фото: ОАО "Метрострой"

Из-за этого пришлось остановить движение эскалатора.

На станции метро «Беговая» вечером 6 июля произошел неприятный инцидент. Там хулиган по непонятной причине разбил плафон светильника. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Известно, что вандала уже задержали и составили на него акт. Из-за его шалости поврежден светильник стоимостью 85 тысяч рублей. Также было остановлено движение эскалатора. В результате происшествия никто не пострадал, а поезда продолжили ходить по расписанию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти вандалы расстреливают дорожные знаки.

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