Йоахим Лев может стать главный тренером сборной России

Специалист на протяжении 15 лет тренировал национальную команду Германии.
Немецкий тренер Йоахим Лев может занять пост главного тренера сборной России по футболу. Об этом 6 июля пишет издание «Чемпионат».
Известно, что на должность рассматривают трех специалистов. Среди них в том числе Лев, который недавно заявил об уходе с поста тренера сборной Германии. Его, скорее всего, заменит главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик.
Напоминаем, что в СМИ также писали, что главным тренером сборной России могут стать Сергей Семак («Зенит»), Валерий Карпин («Ростов») и Леонид Слуцкий («Рубин»).
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Боярского не обрадовала замена Черчесова на Виллаш-Боаша в сборной.