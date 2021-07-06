Йоахим Лев может стать главный тренером сборной России

Йоахим Лев может стать главный тренером сборной России
Сборной России подыскивают нового главного тренера. Фото: pixabay.com

Специалист на протяжении 15 лет тренировал национальную команду Германии.

Немецкий тренер Йоахим Лев может занять пост главного тренера сборной России по футболу. Об этом 6 июля пишет издание «Чемпионат».

Известно, что на должность рассматривают трех специалистов. Среди них в том числе Лев, который недавно заявил об уходе с поста тренера сборной Германии. Его, скорее всего, заменит главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик.

Напоминаем, что в СМИ также писали, что главным тренером сборной России могут стать Сергей Семак («Зенит»), Валерий Карпин («Ростов») и Леонид Слуцкий («Рубин»).

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Боярского не обрадовала замена Черчесова на Виллаш-Боаша в сборной.

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