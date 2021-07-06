Врач рассказал о паразитах, которых можно встретить в теплых и грязных водоемах

Врач рассказал о паразитах, которых можно встретить в теплых и грязных водоемах
Финский залив. Фото: www.instagram.com/dambaspb_kzs/

Такие паразиты могут внедряться в кожу через воду.

Врач-паразитолог Елена Чернышева рассказала о паразитах, которые встречаются в теплых и грязных водоемах. Об этом пишет «Вечерний курьер».

Эксперт отметила, что такие насекомые чаще всего водятся в небольших водоемах со стоячей водой. Люди в жаркую погоду не задумываются об опасности, поджидающей их там. Тем временем паразиты через воду внедряются в кожу.

«Эти личинки проникают через кожу, вызывая раздражения и аллергию. Их укусы напоминают укусы насекомых. А проходят они не так просто»,

— рассказала специалист.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России стало больше инфекционных и паразитарных заболеваний.

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