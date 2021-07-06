Сборная Италия стала первым финалистом Евро-2020

Команде удалось победить сборную Испании со счетом 4:2.

Сборная Италии победила в матче со сборной Испании в серии пенальти со счетом 4:2. Благодаря этому итальянцы стали первыми финалистами Чемпионата Европы по футболу.

Известно, что основное время завершилось ничьей со счетом 1:1. После в серии пенальти решающий промах допустил испанец Альваро Мората. Напоминаем, что сборная Италии неоднократно попадали в финал ЕВРО, но выигрывали пока что только в 1968 году.

Команда, с которой сборная Италии встретится в следующий раз, определится после матча Англии и Дании. Он пройдет в среду в Лондоне.

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