Сборная Италия стала первым финалистом Евро-2020

Сборная Италия стала первым финалистом Евро-2020
Фан-зона Евро-2020 на Конюшенной площади. Фото: Gazeta.SPb/ Михаил Киреев

Команде удалось победить сборную Испании со счетом 4:2.

Сборная Италии победила в матче со сборной Испании в серии пенальти со счетом 4:2. Благодаря этому итальянцы стали первыми финалистами Чемпионата Европы по футболу.

Известно, что основное время завершилось ничьей со счетом 1:1. После в серии пенальти решающий промах допустил испанец Альваро Мората. Напоминаем, что сборная Италии неоднократно попадали в финал ЕВРО, но выигрывали пока что только в 1968 году.

Команда, с которой сборная Италии встретится в следующий раз, определится после матча Англии и Дании. Он пройдет в среду в Лондоне.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Йоахим Лев может стать главный тренером сборной России. Специалист на протяжении 15 лет тренировал национальную команду Германии.

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