Спасатели ночью тушили балкон в «трешке» на Таврической

Спасатели ночью тушили балкон в «трешке» на Таврической
Огонь потушили. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В ночь на 7 июля в Центральном районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о пожаре поступило в 01:48. На Таврической, д. 2, в трёхкомнатной отдельной квартире, на балконе площадью 4 кв. метра обгорела обстановка на площади 2 кв. метра, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 02:47. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Петербургом вторые сутки тушат масштабный лесной пожар. Его ликвидируют десять пожарных, четыре машины. Местное лесничество организовало подвоз воды.

пожар происшествия Центральный район


 

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