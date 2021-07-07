Спасатели ночью тушили балкон в «трешке» на Таврической

В ночь на 7 июля в Центральном районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о пожаре поступило в 01:48. На Таврической, д. 2, в трёхкомнатной отдельной квартире, на балконе площадью 4 кв. метра обгорела обстановка на площади 2 кв. метра, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 02:47. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Петербургом вторые сутки тушат масштабный лесной пожар. Его ликвидируют десять пожарных, четыре машины. Местное лесничество организовало подвоз воды.