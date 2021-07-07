Спасатели потушили дачу в Кировском районе

Спасатели потушили дачу в Кировском районе
Спасатели ликвидировали огонь. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В ночь на 7 июля в Кировском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о пожаре поступило около половины второго ночи. Загорелась дача на Рощинской улице в СНТ Восход-5 массива Восход, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники.

Пламя охватило 30 квадратных метров. Справиться с огнем удалось к 2:41. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Петербургом вторые сутки тушат масштабный лесной пожар. Его ликвидируют десять пожарных, четыре машины. Местное лесничество организовало подвоз воды.

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