В Колпинском районе утонул молодой человек

В Колпинском районе утонул молодой человек
При обходе территории вдоль берега утонувшего не обнаружено. Фото: unsplash.com

В Колпинском районе Петербурга утонул 21-летний молодой человек. Инцидент произошел в поселке Саперный.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 4 июля в полицию обратился мужчина и сообщил о том, что в Неве утонул его брат. На берегу реки Нева были обнаружены вещи принадлежащие утонувшему. Свидетелей происшествия нет, при обходе территории вдоль берега утонувшего не обнаружено.

Известно, что вечером 4 июля молодой человек купался на пляже у Невы в 150 м. от пересечения Шлиссельбургского шоссе и пер. Саперный в поселке Саперный и утонул.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленинградской области спасатели достали из озера тело мужчины, который пропал 29 июня.

Колпинский район нева утонул


 

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