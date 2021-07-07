Петербуржцев возмутило состояние конки у «Василеостровской»

Конка на Андреевском бульваре снова попала в центр внимания. Фото: скриншот ". Живем на Васильевском | Васильевский остров" "Вконтакте"

Конка на Андреевском бульваре снова попала в центр внимания. Фото: скриншот ". Живем на Васильевском | Васильевский остров" "Вконтакте"

Жителей Васильевского острова возмутило состояние известной конки на Андреевском бульваре. Территория популярного вагончика оказалась засыпана мусором.

Об этом рассказали в группе «Живем на Васильевском | Васильевский остров» в соцсети «ВКонтакте». На опубликованных фотографиях видно, что у знаменитого памятника скопилось много мусора, а ограждения и вовсе помяты вандалами. Сам корпус вагончика также находится не в лучшем состоянии: выбиты стекла, со стен сходит краска, некоторые конструкции поломаны.

В комментариях к записи пользователи заявляют, что сооружение находится в прогулочной зоне исторического центра и не может выглядеть неопрятно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за неделю с 28 июня по 4 июля с петербургских улиц вывезли более 1,3 тысячи кубометров мусора 1,7 тысячи тонн смета.