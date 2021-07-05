На улицах Петербурга собрали более 1,3 тысячи кубометров мусора

Сегодня, 5 июля, на уборку города вышли 504 машины и 902 работника ручного труды. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Сегодня, 5 июля, на уборку города вышли 504 машины и 902 работника ручного труды. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

За неделю с 28 июня по 4 июля с петербургских улиц вывезли более 1,3 тысячи кубометров мусора 1,7 тысячи тонн смета.

Как сообщили в городском комитете по благоустройству, на прошлой неделе в дневное время уборкой проезжей части и тротуаров занимались 500 единиц техники и около 900 работников ручного труда, ночью — более 400 машин и 200 дворников. На мойку дорог потратили 43,7 тысячи кубометров воды и 200 литров шампуня.

В парках ежедневно работало более 250 единиц техники и около 800 специалистов садово-парковых предприятий.

Сегодня, 5 июля, на уборку города вышли 504 машины и 902 работника ручного труды. В зеленых зонах работают еще 297 единиц техники и 929 специалистов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что больше 300 кубометров мусора и водорослей собрали с водоемов Петербурга за месяц.