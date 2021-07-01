Больше 300 кубометров мусора и водорослей собрали с водоемов Петербурга за месяц

Больше 300 кубометров мусора и водорослей собрали с водоемов Петербурга за месяц
Уборка водоемов в Петербурге. Фото: комитет по природопользованию

В июне специалисты ГУП «Экострой» приводили в порядок 334 водных объекта во всех районах Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе городского комитета по природопользованию, всего за месяц с водоемов Северной столицы собрали 309 кубических метров мусора, а также скошенных водорослей, которые ковром покрывают поверхность воды.

Уборка водоемов в Петербурге. Фото: комитет по природопользованию

Для очистки водоемов специалисты применяли катеры, лодки-косилки, понтоны для сбора скошенной травы и оборудование для ручного кошения. В июне от растительности очистили 15 городских водотоков. Кроме того, на 25 закрытых водоемах с помощью машины-амфибии Труксор скосили тростник, водоросли и ряску.

Уборка водоемов в Петербурге. Фото: комитет по природопользованию

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после «Алых парусов» с мест гуляний собрали 215 кубометров мусора.

новости СПб уборка водоемов экострой


 

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