Петербургским муниципалам разрешили ухаживать за памятниками

В Петербурге органам местного самоуправления разрешили проводить работу по благоустройству объектов культурного наследия.

Законопроект в третьем, окончательном, чтении одобрили депутаты петербургского Законодательного Собрания в среду, 7 июля.

Изменения будут внесены в закон «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

Как отмечается в пояснительной записке, теперь муниципальные образования смогут благоустраивать на своей территории выявленные объекты культурного наследия. При этом они по-прежнему не будут иметь права проводить работы по их сохранению.

Кроме того, законопроект уточняет перечень работ по благоустройству, которые смогут проводить муниципалы.

Теперь документ предстоит подписать губернатору Петербурга.

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