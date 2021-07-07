Петербургским муниципалам разрешили ухаживать за памятниками

Петербургским муниципалам разрешили ухаживать за памятниками
Косьба травы в Петербурге. Фото: комитет по благоустройству

В Петербурге органам местного самоуправления разрешили проводить работу по благоустройству объектов культурного наследия.

Законопроект в третьем, окончательном, чтении одобрили депутаты петербургского Законодательного Собрания в среду, 7 июля.

Изменения будут внесены в закон «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

Как отмечается в пояснительной записке, теперь муниципальные образования смогут благоустраивать на своей территории выявленные объекты культурного наследия. При этом они по-прежнему не будут иметь права проводить работы по их сохранению.

Кроме того, законопроект уточняет перечень работ по благоустройству, которые смогут проводить муниципалы.

Теперь документ предстоит подписать губернатору Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что жители Петроградской стороны отказываются от спортивных площадок в пользу травы на набережной реки Карповки. Благоустройство между Карповским и Барочными мостами начнется в 2022-м году.

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