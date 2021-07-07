Жителей Васьки выпустят из каменного мешка – зеленых насаждений станет больше

Петербургские депутаты изменят закон, чтобы создать больше зеленых зон на Васильевском острове.

Законопроект в городском парламенте представил депутат Алексей Ковалев. По его словам, для каждого района Петербурга законом ранее был установлен свой норматив зеленых насаждений на жителя. Для центральных районов он был установлен на шести «квадратах» на человека. Для периферийных – 12 «квадратов».

Такие нормативы устанавливались без какой-либо методики.

Василеостровский район отнесли к центральным районам. По словам Ковалева, в настоящее время район более чем на половину заполнен постройками нового времени, которые должны предполагать другие нормативы обеспеченности населения зелеными насаждениями.

«Интенсивное развитие в 1970-е — 2000-е гг. западной части Васильевского острова: застройка существующих «лакун», а равно намыв и освоение новых искусственных территорий привели к появлению массивов новой застройки, ничем не отличающихся от застройки периферийных, для которых законом установлен норматив в 12 кв. метров на человека», — отмечается в пояснительной записке.

Автор законопроекта предложил увеличить норматив для Васильевского района с шести до десяти квадратных метров.

Законопроект вызвал у депутатов ЗакСа много вопросов. Так, многим стало неясно, за счет каких территорий будет увеличено количество зеленых насаждений.

«Не будь Законодательного собрания Петербурга, застроили бы каждый скверик. Мы должны обращать на это каждый раз особое внимание», — прокомментировал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что на Васильевском острове создадут общественное пространство «Гавань 2.0».