На Васильевском острове создадут общественное пространство «Гавань 2.0»

На Васильевском острове создадут общественное пространство &#171;Гавань 2.0&#187;
"Севкабель" сегодня подпишет соглашение на ПМЭФ. Фото: "Севкабель Порт"

В Петербурге на Васильевском острове преобразуют 125 тысяч квадратных метров застройки. Так в Северной столице создадут новое общественное пространство под названием «Гавань 2.0».

РБК сообщает, что сегодня 4 июня группа компаний «Севкабель» на Петербургском международном экономическом форуме подпишет подпишет соглашение на данную тему с правительством города, пассажирским портом и компанией «Азимут Хотелс Компани».

Сообщается, что от Кожевенной линии до намывных территорий намереваются создать одно целое пространство с пешеходной и зоной и зоной отдыха.

Преобразовать собираются 125 тысяч квадратных метров застройки. Кроме того, построят около 10 тысяч «квадратов» новых площадей.

Соответсвующее соглашение предполагает предоставить «Севкабелю» и гостиничному оператору «Азимут» здания терминала и прилегающей территории в семь гектар.

Планируется сделать площадь Морской Славы главным входом в «Гавань 2.0».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Шпалерной бывшая казарма Офицерской кавалерийской школы превратится в выставочное пространство.

васильевский остров новости СПб общественное пространство севкабель


 

Новости партнеров
Для майнеров-чиновников и пчеловодов: что изменится с 1 июня в жизни петербуржцев
Для майнеров-чиновников и пчеловодов: что изменится с 1 июня в жизни петербуржцев
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Владимир Путин: укладка первой нитки «Северного потока 2» завершена
Путин считает, что Россия хорошо справляется с экономическим кризисом
«Знание» объединилось с Федеральное агентство по делам молодёжи на ПМЭФ
Путин поручил правительству создать условия для приезда иностранцев в ...
Спасатели попросили петербуржцев соблюдать правила безопасности на воде
Путин призвал страны помогать друг другу в борьбе с пандемией от ...
Петербург будет сотрудничать медико-биологическим агентством
Путин назвал ПМЭФ-2021 хорошим знаком для мировой экономики