На Васильевском острове создадут общественное пространство «Гавань 2.0»

В Петербурге на Васильевском острове преобразуют 125 тысяч квадратных метров застройки. Так в Северной столице создадут новое общественное пространство под названием «Гавань 2.0».
РБК сообщает, что сегодня 4 июня группа компаний «Севкабель» на Петербургском международном экономическом форуме подпишет подпишет соглашение на данную тему с правительством города, пассажирским портом и компанией «Азимут Хотелс Компани».
Сообщается, что от Кожевенной линии до намывных территорий намереваются создать одно целое пространство с пешеходной и зоной и зоной отдыха.
Преобразовать собираются 125 тысяч квадратных метров застройки. Кроме того, построят около 10 тысяч «квадратов» новых площадей.
Соответсвующее соглашение предполагает предоставить «Севкабелю» и гостиничному оператору «Азимут» здания терминала и прилегающей территории в семь гектар.
Планируется сделать площадь Морской Славы главным входом в «Гавань 2.0».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Шпалерной бывшая казарма Офицерской кавалерийской школы превратится в выставочное пространство.