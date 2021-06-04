На Васильевском острове создадут общественное пространство «Гавань 2.0»

"Севкабель" сегодня подпишет соглашение на ПМЭФ. Фото: "Севкабель Порт"

"Севкабель" сегодня подпишет соглашение на ПМЭФ. Фото: "Севкабель Порт"

В Петербурге на Васильевском острове преобразуют 125 тысяч квадратных метров застройки. Так в Северной столице создадут новое общественное пространство под названием «Гавань 2.0».

РБК сообщает, что сегодня 4 июня группа компаний «Севкабель» на Петербургском международном экономическом форуме подпишет подпишет соглашение на данную тему с правительством города, пассажирским портом и компанией «Азимут Хотелс Компани».

Сообщается, что от Кожевенной линии до намывных территорий намереваются создать одно целое пространство с пешеходной и зоной и зоной отдыха.

Преобразовать собираются 125 тысяч квадратных метров застройки. Кроме того, построят около 10 тысяч «квадратов» новых площадей.

Соответсвующее соглашение предполагает предоставить «Севкабелю» и гостиничному оператору «Азимут» здания терминала и прилегающей территории в семь гектар.

Планируется сделать площадь Морской Славы главным входом в «Гавань 2.0».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Шпалерной бывшая казарма Офицерской кавалерийской школы превратится в выставочное пространство.